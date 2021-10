Vreme: Jasno z meglo po nižinah

Krepil se bo jugozahodni veter. V zahodnem hribovitem svetu bo popoldne in zvečer že občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

Opozorilo: V sredo popoldne, ponoči in v četrtek dopoldne bo predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodnik.

Obeti: V noči na petek bodo padavine in posamezne nevihte zajele vso Slovenijo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno in globoko ciklonsko območje, nad Sredozemljem pa vztraja območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo bo k nam od jugozahoda dotekal razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo se bo predvsem v hribovitih krajih Furlanije-Julijske krajine in v Gorskem kotarju pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Pihati bo začel jugozahodni veter. V četrtek bo v krajih zahodno od nas občasno deževalo. Drugod bo pretežno oblačno, a še večinoma suho vreme. Ob Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: V sredo bo večji del dneva vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi še ugoden. V noči na četrtek se bo pojavila manjša vremenska obremenitev, ki se bo v četrtek čez dan povečala.