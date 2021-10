Prometna napoved do 2. novembra

Ljubljana, 20. oktobra - Zaradi začetka počitnic v Sloveniji ter sobotnega praznika na Madžarskem je od petka, 22. 10., do torka, 2. 11., z izjemo vikenda pričakovano povečano število tovornih vozil pred prehodi z okoliškimi državami in ostalega prometa, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.