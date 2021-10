Na Goriškem se začenja festival Oktober Jazz

Nova Gorica/Goriška Brda, 20. oktobra - V Novi Gorici se nocoj v sklopu 41. koncertne sezone Kulturnega doma Nova Gorica začenja festival Oktober Jazz. Do nedelje se bo v Novi Gorici in Goriških Brdih zvrstilo pet koncertov, dva sta plod sodelovanja z italijanskim društvom Controtempo in festivalom Jazz & Wine of Peace.