Levica predlaga posvetovalni referendum o resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske

Ljubljana, 20. oktobra - Levica je v državni zbor vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Prepričani so, da je resolucija zgrešena in da vlada za načrte nima družbenega konsenza.