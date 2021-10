Prvaki lige NBA sezono začeli z zmago nad favoriti za naslov

Milwaukee, 20. oktobra - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Milwaukee Bucks so novo sezono odprli z zmago. Po slovesnem in čustvenem dvigu praporja prvakov pod strop dvorane ter podelitvi šampionskih prstanov so jeleni zanesljivo, s 127:104 premagali ene od favoritov za naslov, tekmece v vzhodni konferenci Brooklyn Nets.