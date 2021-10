Zaradi odprave posledic prometne nesreče v Mariboru, v križišču Ptujske in Tržaške ceste, do nadaljnjega ne bodo delali semaforji. Možni so zastoji.

Vozniki tovornih vozil morajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakati do dve uri, na mejnem prehodu Obrežje pa približno 30 minut.

Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno.

Danes, bo na ljubljanski južni obvoznici na priključku Ljubljana center na nadvozu, po 9. uri, polovična zapora. Možni so zastoji.

Na štajerski avtocesti bo do jutri, 21. 10., zaprt uvoz v krožišče Pesnica iz smeri Avstrije. V tem vikendu pa je predvidena tudi popolna zapora krožišča.

Na primorski avtocesti sta zaprta priključka Sežana vzhod proti Ljubljani in Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Hrvaški je zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si