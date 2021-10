Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so danes ponovno dosegle pozitivne rezultate, saj so se otresle pomanjkljivih podatkov o stanovanjih, večinoma dobri dobički pa so povečali zaupanje v rezultate v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.