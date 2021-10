Policija zaradi okvare semaforja na enem najbolj obremenjenih križišč v Mariboru poziva k previdnosti

Maribor, 19. oktobra - Policijska uprava Maribor udeležence v prometu poziva k previdnosti. V popoldanski prometni konici je namreč prišlo do prometne nesreče v enem najbolj obremenjenih prometnih križišč v Mariboru, in sicer v križišču Tržaške, Titove, Ptujske in Ceste proletarskih brigad. Zaradi tega je tamkajšnji semafor trenutno v okvari, so opozorili.