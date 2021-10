Policisti v Tolminu v pogoreli hiši našli zoglenelo truplo

Tolmin, 19. oktobra - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili popoldne obveščeni, da je v naselju Pečine v Tolminu zagorela starejša stanovanjska hiša. V njej so našli zoglenelo truplo, katerega identiteta še ni znana. Prav tako še ni znan vzrok požara, so sporočili iz PU Nova Gorica.