Stadion Nijmegena zaprli zaradi podrte tribune

Amsterdam, 19. oktobra - Nizozemske oblasti so odredile zaprtje stadiona v Nijmegenu. Razlog za to odločitev je dejstvo, da se je konec tedna med prvenstveno tekmo elitne nizozemske lige med domačo ekipo in Vitessejem zaradi skakanja gostujočih navijačev podrl del tribune. Na srečo ni bilo poškodovanih, poroča AFP.