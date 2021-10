New York, 19. oktobra - Ameriški proizvajalec potrošniških proizvodov od toaletnega papirja do zobnih past Procter & Gamble je v minulem tretjem četrtletju utrpel padec dobička v primerjavi z enakim četrtletjem lani. Podjetje je napovedalo naraščanje stroškov poslovanja do konca leta.