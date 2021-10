Pristojni v ureditev stičnega območja Ankarana s pristaniščem

Ankaran, 19. oktobra - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel so danes v Ankaranu podpisali tristranski sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega kanala in Železniške ceste. Sporazuma prinaša rešitev za prebivalce Ankarana.