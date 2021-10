Zagovornik načela enakosti priporoča, naj bo pouk na daljavo za vse uveden le kot skrajni ukrep

Ljubljana, 19. oktobra - Zagovornik načela enakosti je na podlagi več prijav opravil oceno diskriminatornosti odlokov in sklepov, ki so bili podlaga za delno ali popolno zaprtje šol med epidemijo covida-19. Ocenjuje, da dolgotrajno zaprtje šol ni bilo ne ustrezno ne edino možno, in priporoča, naj bo morebitno prihodnje zaprtje šol uvedeno le kot skrajni ukrep.