Poplave in plazovi v Indiji terjali nove smrtne žrtve

New Delhi, 19. oktobra - V poplavah in plazovih na severu Indije v himalajski regiji je v ponedeljek in danes umrlo najmanj 24 ljudi, so sporočile indijske oblasti. Več kot deset ljudi je trenutno pogrešanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indijo je v zadnjih dneh zajelo obilno deževje, ki je sprožilo plazove in poplave.