V Sevnici o boljši oskrbi z domačo hlodovino

Sevnica, 19. oktobra - Ob odprtju promocijske razstave Čar lesa, ki promovira rabo lesa in lesenih izdelkov domačih proizvajalcev, so na sevniškem gradu pripravili še okroglo mizo o oskrbi lesne industrije s hlodovino. Sogovorniki so se strinjali, da je treba ob velikem povpraševanju po slovenskem lesu za njegovo prodajo doma spodbuditi tudi lastnike zasebnih gozdov.