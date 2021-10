Škocjanske jame obeležujejo 35. obletnico vpisa na seznam svetovne dediščine

Ljubljana, 23. oktobra - Regijski park Škocjanske jame v letošnjem mednarodnem letu jam in krasa obeležuje 25. obletnico ustanovitve zavarovanega območja in 35. obletnico vpisa na Unescov seznam svetovne dediščine. V zavarovanem območju je 52 naravnih vrednot, pet naravnih spomenikov ter 37 kulturnih spomenikov, so izpostavili na okoljskem ministrstvu.