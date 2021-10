V odboru češkega senata za odvzem pooblastil Zemanu

Praga, 19. oktobra - Odbor češkega senata za ustavna vprašanja je danes podprl uvedbo postopka po 66. členu češke ustave, da bi se predsednika republike Miloša Zemana zaradi njegovega zdravstvenega stanja razglasilo za nesposobnega opravljati dolžnosti in pooblastila predalo predsedniku vlade in parlamenta. Pogoji za to so po ocenah članov senatnega odbora izpolnjeni.