Kot pokojninska doba brez dokupa se šteje tudi prostovoljna vključitev v zavarovanje po januarju 2013

Ljubljana, 1. novembra - Kot pokojninska doba brez dokupa se od danes šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje po 1. januarju 2013, če je bila oseba prostovoljno vključena v to zavarovanje že prej. Vendar pa novost velja le do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.