Pisateljica Elfriede Jelinek danes praznuje 75 let

Dunaj, 20. oktobra - Avstrijska pisateljica in Nobelovka Elfriede Jelinek danes praznuje 75 let. Avtorica, ki od nekdaj razdvaja javnost, ima še vedno veliko povedati. Teme njenih iger - gospodarska kriza, begunci, Trump, novi koronavirus - se berejo kot novice, a njena dela presegajo aktualne teme in osvetljujejo globoko zakoreninjene družbene mehanizme in krivice.