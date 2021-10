Banka Slovenije s priložnostnimi kovanci ob obletnicah državnosti in ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko

Ljubljana, 19. oktobra - Banka Slovenije bo 25. oktobra v prodajo in obtok dala dve seriji priložnostnih kovancev, in sicer zbirateljske kovance ob 30. obletnici državnosti Slovenije in spominske kovance, posvečene 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem. Pripravila je tudi zbirke evrskih kovancev z letnico kovanja 2021.