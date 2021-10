Pristojni podpisali sporazum za rešitev Akvarija Piran

Piran, 19. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran ter Univerza na Primorskem so danes na Občini Piran podpisali pismo o nameri, s katerim je država pristala na brezplačen prenos nepremičnine, v kateri deluje piranski akvarij, primorski univerzi. S tem naj bi bil akvarij rešen pred zaprtjem.