Olimpijski ogenj v rokah pekinških organizatorjev

Atene, 19. oktobra - Olimpijski ogenj za zimske igre 2022 v Pekingu so danes na slovesnosti v Atenah predali v roke organizatorjev in bo lahko začel pot na Kitajsko. Prireditev je potekala na panatenskem stadionu, ki je bil v celoti zgrajen iz marmorja in je leta 1896 gostil prve igre moderne dobe. Zimske igre bodo v Pekingu od 4. do 20. februarja 2022.