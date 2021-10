Evropski poslanci kritični do odločitve poljskega ustavnega sodišča, pozivajo k ukrepanju

Strasbourg, 19. oktobra - Evropski poslanci so bili v današnji razpravi o pravni državi na Poljskem večinoma kritični do nedavne odločitve poljskega ustavnega sodišča glede primarnosti evropskega prava. Poljski vladi so očitali, da vodi državo po poti "polexita". Evropsko komisijo so pozvali k odločnemu ukrepanju, tudi z zamrznitvijo evropskih sredstev.