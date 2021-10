Na Obrežju zasegli v Švici ukraden avtomobil

Obrežje, 19. oktobra - Policisti so ponoči na mejnem prehodu Obrežje zasegli osebni avtomobil Audi Q5 švicarskih registrskih oznak, za katerega se je ob mejnem nadzoru in preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu izkazalo, da je bil dan prej ukraden v Švici, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.