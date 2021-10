Traktorist opit v ciprese in spor z lastnikom

Žužemberk, 19. oktobra - Policisti iz Dolenjskih Toplic so v ponedeljek popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik traktorja na območju Žužemberka trčil v ciprese ob stanovanjski hiši, se sprl z lastnikom, ga udaril, nato pa odpeljal s kraja dogodka. Povzročitelja nesreče so kmalu izsledili in ugotovili, da je bil močno opit.