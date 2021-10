Trboveljska občina se pripravlja na gradnjo krožišča pri bolnišnici

Trbovlje, 24. oktobra - Trboveljska občina se pripravlja na gradnjo krožišča pri tamkajšnji bolnišnici, saj sedanja prometna ureditev ni prilagojena aktualnim razmeram in potrebam reševalnih vozil na nujnih vožnjah in okoliških prebivalcev. Vrednost naložbe bo 2,2 milijona evrov, od tega bo 1,7 milijona evrov zagotovila država, so za STA povedali na občini.