Knjiga Cvetje in ženske povezala Narodno galerijo in Arboretum Volčji Potok

Ljubljana, 19. oktobra - V sodelovanju ljubljanske Narodne galerije in Arboretuma Volčji Potok je nastala knjiga Cvetje in ženske, ki bralca popelje skozi umetnost in botaniko. V njej je predstavljenih 24 umetnin, ki jih hrani Narodna galerija - 12 tihožitij in 12 ženskih portretov, vse pa po besedah direktorice galerije Barbare Jaki povezuje univerzalna lepota.