Ljubljana, 19. oktobra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na posvetu o izobraževanju odraslih povedala, da je resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih do leta 2030 tik pred sprejetjem. "Z njo bodo začrtani cilji, prednostna področja, ukrepi in kazalniki vseživljenskega izobraževanja odraslih in medgeneracijskega sodelovanja," je napovedala.