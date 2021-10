Triglav nepremičnine v prodajo treh večjih zemljišč v Ljubljani in Kranju

Ljubljana, 19. oktobra - Družba Triglav, upravljanje nepremičnin je objavila razpise za prodajo treh velikih zemljišč. V Ljubljani prodaja zazidljivo zemljišče za Gospodarskim razstaviščem in zazidljivo zemljišče ob Ikei v BTC, v Kranju pa zazidljivo zemljišče med starim delom mesta in rekreacijskim območjem Kokre. Nepremičnine so vredne več milijonov evrov.