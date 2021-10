Vreme: Delno jasno z zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 19. oktobra - Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan bo oblačnost na zahodu naraščala, v večjem delu Slovenije pa bo dan povečini sončen. Krepil se bo jugozahodni veter. V zahodnem hribovitem svetu bo popoldne in zvečer občasno že rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju in na Goriškem okoli 9, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in do večera večinoma ponehal. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad južno ter nad delom srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika proti vzhodu severno od Alp. V višinah k nam od severozahoda doteka topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, po kotlinah bo zjutraj in dopoldne megla. V sredo bo v sosednjih krajih Italije ter na severozahodu Hrvaške pretežno oblačno, drugod še večinoma sončno. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo večji del dneva bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden. V sredo zvečer in v noči na četrtek se bo pojavila manjša vremenska obremenitev.