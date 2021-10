V Velenju na ogled razstava Škale, ki jih ni več

Velenje, 19. oktobra - Muzej Velenje bo danes v podhodu Pesje odprl razstavo Škale, ki jih ni več kustosa Damijana Kljajiča. Gre že za tretjo razstavo o usodi vasi, ki so izginile zaradi spremembe pokrajine Šaleške doline ob izkopavanju premoga. Mnogi Škalčani so morali zaradi ugrezanja zapustiti stoletna ognjišča in se preseliti v druge kraje.