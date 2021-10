Policija prijela vlomilca trgovine v središču Ljubljane

Ljubljana, 19. oktobra - Moška sta ponoči vlomila v trgovino v centru Ljubljane in ukradla cigarete in alkoholne pijače ter pri tem povzročila za okoli 1000 evrov škode. Policisti so 31-letnega in 37-letnega osumljenca kmalu prijeli v okolici ter pri njima našli in zasegli ukradene predmete in orodje za vlamljanje. Starejšega so pridržali, so sporočili s policije.