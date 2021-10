Na Novi Zelandiji največ novih okužb od začetka epidemije

Wellington, 19. oktobra - Na Novi Zelandiji so danes potrdili 94 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije covida-19 v državi. Doslej so največ okužb na dnevni ravni potrdili aprila lani, in sicer 89. Premierka Jacinda Ardern je državljane že pozvala, naj ostanejo doma in se cepijo proti covidu-19, poročajo tuje tiskovne agencije.