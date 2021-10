Janša na konferenci Vlade po okrevanju: Odzivi na pandemijo niso bili pravočasni

Brdo pri Kranju, 18. oktobra - Premier Janez Janša je na današnji mednarodni spletni konferenci z naslovom Vlade po okrevanju - na prihodnost pripravljeni javni sektor ocenil, da odziv na epidemijo covida-19 ni bil pravočasen, še posebej ne v državah, kjer mora vlada za ukrepanje dobiti dovoljenje parlamenta. Težave so bile tudi z dostopom do podatkov in koordinacijo ukrepov.