Jakov Fak: Imam enako željo kot 100 drugih fantov

Ljubljana, 21. oktobra - Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je znan kot specialist za velika tekmovanja, saj je med številnimi stopničkami izstopal prav na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Tudi letos si na igrah v Pekingu in v svetovnem pokalu želi visoko, a opozarja, da je konkurenca izjemno močna in ima enake želje kot on.