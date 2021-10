Amsterdam, 18. oktobra - Slovenska futsalska reprezentanca je dobila tekmece za evropsko prvenstvo 2022. Tega bo med 19. januarjem in 6. februarjem gostila Nizozemska, na žrebu v Zeistu pa so Slovenci, ki bodo sedmič igrali na EP, v skupini B dobili Kazahstan, Italijo in Finsko.