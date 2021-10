Protest Greenpeace proti plinskemu terminalu na Krku

Zagreb/Reka, 18. oktobra - Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so danes mirno protestirali proti plavajočemu terminalu za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk. Z gliserjema so se pripeljali do terminala in na trup ladje LNG Hrvatska z belo barvo napisali "Climate Killer" (Podnebni morilec), ker nasprotujejo uporabi zemeljskega plina.