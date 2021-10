Ministrstvo fiskalnemu svetu: Investicije za okrevanje gospodarstva

Ljubljana, 18. oktobra - Na pripravo proračunov za leti 2022 in 2023 vplivajo negotove razmere in izjemne okoliščine, osredotočeni smo na postopno umikanje kriznih ukrepov in okrevanje gospodarstva, zato posebno pozornost namenjamo investicijam, so v odzivu na današnja opozorila fiskalnega sveta, da so odhodki načrtovani nerealno, zapisali na ministrstvu za finance.