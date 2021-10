SKGZ: Občutni zasuk tržaške politične scene na desno zaskrbljujoč

Občutni zasuk tržaške politične scene na desno resno skrbi, saj je skrajno desničarska stranka Bratje Italije, ki je izrazito nacionalistično profilirana, druga stranka v mestu, opozarja Dobrila. Kot ocenjuje, bo imela stranka Bratje Italije v mestnem svetu in v občinskem odboru nedvomno precej manevrskega prostora.

Trst je po njeni oceni potrdil svojo prvobitnost, ki je skrajno konservativno naravnana in je ne zanimajo evropski čezmejni projekti, okolje, beg možganov in skoraj dramatična demografska implozija.

Po drugi strani je tržaškim Slovencem z izvolitvijo treh Slovencev v vrstah Demokratske stranke spričo okoliščin uspel pravi podvig, poudarja Dobrila.

"Na to jedro računamo za sodelovanje pri uveljavljanju osnovnih pravic," tržaških Slovencev je poudarila in med drugim izpostavila javno rabo slovenskega jezika, vidno dvojezičnost, večjo kulturno in družbeno vidnost v mestnem jedru in nastajajočih kulturnih strukturah v starem pristanišču, boljše upravljanje kraških vasi in kraškega okolja, boljšo ponudbo predšolske vzgoje v slovenskem jeziku ter izboljšanje bivalnih pogojev slovenskih učencev v dotrajanih šolskih poslopjih.

"In nenazadnje čim manj ovir pri oživitvi Narodnega doma v taki obliki, kot so si ga zamislili naši predniki," je dodala.

V Trstu je danes v drugem krogu županskih volitev slavil dosedanji župan, kandidat desne sredine Roberto Dipiazza, ki je prejel 51,7 odstotka glasov.