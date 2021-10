Na okrogli mizi izpostavili pomen zakona o popravi krivic

Ljubljana, 18. oktobra - Na okrogli mizi ob 25. obletnici sprejetja zakona o popravi krivic v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Muzeja novejše zgodovine Slovenije so izpostavili pomen zakona kot prelomnice pri popravi krivic v povojnem času in komisije za popravo krivic. Kljub uspehom slednje so opozorili na "dvojnost tranzicijske pravičnosti".