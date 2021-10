Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.

Upočasnjen promet je na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani zaradi konvoja vojaških vozil.

Štajerska avtocesta bo zaprta danes ponoči med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 21. in 5. uro ter v noči na sredo med 21. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Na primorski avtocesti sta zaprta priključka Sežana vzhod proti Ljubljani in Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Osebna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Dobovec eno uro in petnajst minut.

Tovorna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Obrežje do pol ure, na mejnem prehodu Gruškovje pa eno do dve uri.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si