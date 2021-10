SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 18. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,26 odstotka na 1180,09 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,04 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke (500.860 evrov), ki so ostale na izhodiščni vrednosti. Najbolj so se podražile delnice Zavarovalnice Triglav, pocenile pa delnice Luke Koper.