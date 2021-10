V Trstu izenačenje med Dipiazzo in Russom, v Rimu v vodstvu Gualtieri

Trst, 18. oktobra - Po prvih volilnih projekcijah, ki jih je objavila italijanska televizija RAI, sta v Trstu po drugem krogu volitev izenačena sedanji župan, kandidat desne sredine Roberto Dipiazza, in kandidat leve sredine Francesco Russo. Obema napovedujejo od 48 do 52 odstotkov glasov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Volišča so se zaprla ob 15. uri.