EAPN Slovenija za sistemske rešitve pri odpravljanju revščine

Ljubljana, 19. oktobra - V slovenski mreži organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti (EAPN Slovenija), izpostavljajo, da je epidemija pokazala na siceršnje sistemske pomanjkljivosti. Zaradi oteženega dostopa do storitev so po njihovem prizadeti zlasti starejši, so navedli ob nedavnem mednarodnem dnevu boja proti revščini.