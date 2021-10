Iz opozicije pozivi Poklukarju k odstopu

Ljubljana, 18. oktobra - V opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levica pozivajo ministra za zdravje Janeza Poklukarja k odstopu po tistem, ko je Dnevnik pridobili dokumentacijo dopisne seje vlade, iz katere je razvidno, da so Poklukar in njegova ekipa avtorji odloka, po katerem je posameznik pridobil PCT pogoj takoj po prejemu cepiva Janssen. To pa so sprejeli mimo stroke.