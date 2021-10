Jaklitscheva v Braziliji zaključila pot po Južni Ameriki

Sao Paulo, 18. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je z nedeljskim obiskom pri rojakih v Braziliji, kjer živi okoli 5000 Slovencev in njihovih potomcev, zaključila svojo pot po Južni Ameriki, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ministrica se je med drugim udeležila sprejema, ki so ga pripravili člani Zveze Slovencev v Braziliji. V nagovoru se jim je zahvalila za njihov prispevek k mednarodni uveljavitvi slovenske države pred 30 leti. Izpostavila je, da "smo Slovenci v matični domovini vedno znova ponosni na naše rojake, ki ste s svojim delom in življenjem najboljši promotorji Slovenije in njenih ljudi". Izrazila je tudi veselje nad tem, da generacije Slovencev izven Slovenije še vedno ohranjajo odnos do slovenske identitete, kulture in jezika, kar se kaže tudi z delom za skupnost.

Ministrica se je v Sao Paulu srečala še s predstavniki Slovensko-brazilske gospodarske zbornice (SLOBRAZ), s častno konzulko v Riu de Janeiru Wando Krajnc Alves ter častnim konzulom v Sao Paulu Octaviom Tavaresom de Olivo Filhom. Predstavniki zbornice so ministrici predstavili načrte organizacije za čas po epidemiji, izpostavili pa so tudi dobro sodelovanje s Slovensko globalno poslovno povezavo. Načrte za prihodnje so ministrici ločeno predstavili tudi predstavniki Slovenske globalne poslovne povezave.

Ministrica je na srečanju s predstavniki SLOBRAZ izrazila veselje, da se povezujejo z namenom in v korist prepoznavnosti in uspešnosti Slovenije na gospodarskem področju, dogovorili pa so se tudi za nekatere konkretne aktivnosti.

Z obiskom Slovencev v Sao Paulu je ministrica zaključila deloven, a izredno pomemben teden med rojaki v Argentini in Braziliji, so poudarili na uradu. Tudi tam je namreč v delovanje slovenskih skupnosti zarezala epidemija, ki je onemogočala srečevanja, zato je ustrezna pozornost in spodbuda s strani matice k nadaljevanju in še dodatni krepitvi aktivnosti v skupnostih še toliko bolj dobrodošla in v tem ključnem trenutku tudi potrebna. To so na vseh srečanjih izpostavili tudi rojaki.