Sindikat ministrstva za obrambo v sporu glede solidarnostne pomoči na drugi stopnji neuspešen

Ljubljana, 18. oktobra - Višje delovno in socialno sodišče je v celoti ugodilo pritožbi državnega odvetništva v delovnem sporu sindikata ministrstva za obrambo z državo glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije, so navedli v sindikatu. Pri iskanju pravice za zaposlene in člane se bodo zdaj obrnili na vrhovno sodišče, so napovedali.