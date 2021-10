Oceane Sercien-Ugolin že v domači oskrbi

Ljubljana, 18. oktobra - Francoska rokometašica v dresu Krima Mercatorja Oceane Sercien-Ugolin je po nedeljski tekmi evropske lige prvakinj proti Metzu potrebovala zdravniško pomoč. Zunanjo igralko Krima so po tekmi odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, njeno stanje pa je stabilno in je že v domači oskrbi, so sporočili iz ljubljanskega kluba.