V poplavah in plazovih na jugozahodu Indije številne žrtve

New Delhi, 18. oktobra - Jugozahod Indije je v zadnjih dneh zajelo obilno deževje, ki je sprožilo plazove in poplave. Pri tem je umrlo najmanj 35 ljudi. Večina jih je umrla v dveh zemeljskih plazovih, ki sta zasula hiše in prebivalce v njih, poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.