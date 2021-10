V Afganistanu novembra ponovno cepljenje proti otroški paralizi

Kabul, 18. oktobra - V Afganistanu se bo 8. novembra začelo cepljenje proti otroški paralizi. S tem naj bi proti tej bolezni zaščitili več milijonov afganistanskih otrok. To bo prvo cepljenje proti otroški paralizi po več letih. Cepilno kampanjo podpirajo tudi talibani, ki so avgusta letos ponovno prevzeli oblast v državi, so danes sporočili Združeni narodi.